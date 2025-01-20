Menzil Kavgasında Vahim İddia: 'Birbirine Silah Çeken Polisler, Lojmanlarda Kapışan Yargıçlar...'

Menzil tarikatında Abdülbaki Erol'un ölmesinin ardından başlayan miras kavgası her geçen gün büyürken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Barış Terkoğlu, tarikata başlayan kavganın devlet kadrolarına sıçrayabileceğini anlattı.

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Menzil Kavgasında Vahim İddia: 'Birbirine Silah Çeken Polisler, Lojmanlarda Kapışan Yargıçlar...'

Adıyaman merkezli Menzil Cemaati lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından oğulları arasından miras kavgası başlamış, cemaat içindeki çatlakla birer birer ortaya çıkmaya başladı. Son olarak taraflar arasındaki tartışmalar taşlı sopalı kavgalara dönüştü.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu bugünkü yazısında, vahim iddiaları gündeme getirdi. Terkoğlu yazısında, Menzil içindeki savaşın devlet kadrolarında silahların ortaya çıkabileceğini yazdı.

Yazısında, kadrolarını liyakata değil tarikat referansına göre seçmenin devletleri krize sokacağını hatırlatan Terkoğlu, “Önümüzdeki dönem belki de birbirine silah çeken polisler, lojmanlarda kapışan yargı mensupları göreceğiz. Zira sızan WhatsApp yazışmaları, silahlı saldırı tehditlerinin havada uçuştuğunu gösteriyor” diye yazdı.

Menzil Kavgasında Vahim İddia: 'Birbirine Silah Çeken Polisler, Lojmanlarda Kapışan Yargıçlar...' - Resim : 1

TAŞLI SOPALI KAVGAYA TUTUŞTULAR

Menzil cemaatinde miras kavgası şiddet eylemlerine dönüştü. Cemaatin ‘Gavs’ olarak adlandırılan şeyhi Abdulbaki Erol’un ölümünün ardından 17 milyar liralık mal varlığını bölüşemeyen kardeşlere bağlı müritler son olarak Menzil köyünde birbirlerine taşlar ve sopalarla saldırmıştı.

Şeyhin ölümünün ardından en büyük kardeş ile diğer iki kardeş arasında başlayan kavga şiddet eylemlerine dönüştü. Küçük kardeş Muhammed Fettah Elhüseyni’nin oğlu Seyyid Galip ve müritleri köyün girişinde bulunan külliyeye giden mermer yolu hilti ve kazmalarla kırmıştı.

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Kaynak: Cumhuriyet

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