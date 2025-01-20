Kanlar İçinde Yere Düştü, Çığlıklarla Yardım İstedi, Yolda Yürüyen Kadına Korkunç Saldırı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 16 Ocak tarihinde yolda yürüyen 23 yaşındaki Nisa Akdere, hayatının dehşetini yaşadı. Yolun karşı yönünden yürüyen Y.E.Y. isimli saldırgan, genç kadına yumruk atarak saldırdı.

YUMRUK ATARAK YERE DÜŞÜRDÜ

Korku dolu o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Genç kadına saldıran Y.E.Y.’nin ortada hiçbir şey yokken gelip kadının yüzüne yumruk attığı, sonrada yoluna devam ettiği görüldü.

SALDIRI SANİYE SANİYE KAMERADA

Yumruk darbeleri sonrasında yere düşen Nisa Akdere’nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganı tespit etti, Y.E.Y. daha sonra serbest bırakılmıştı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI, TUTUKLANDI

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan Y.E.Y.’nin serbest bırakılmasına itiraz için bir üst mahkemeye dilekçe verdi. Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan saldırgan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

“HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM”

Akdere yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:

Sol gözüme vurarak bir anlık yere düştüm toparlanamadım. Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı. Yardım edin çığlığını attıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim tarafından hastaneye götürüldüğümü ve kimler tarafından yardım edildiğini hatırlamıyorum.

“GÖZÜMÜN İÇİ KANLA TOPLANDI”

Kafasının arka tarafında darbeler olduğunu belirten genç kız “Hastanede kaşım ve gözüm arasındaki açıklığın dikişle kapatıldığını, sol gözümün arka tarafındaki elmacık kemiğinin çatladığını ve sol gözümün içinin kanla toplandığını, kandan dolayı her yeri bulanık gördüğümü öğrendim ve görme durumum yüzde kaç olduğunu şu anlık bilmiyorum. Tedavim hala devam ediyor” diye konuştu.

Kaynak: AA-İHA