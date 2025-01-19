Menzil Cemaati’nin 'Miras' Kavgası Adıyaman Dışına Taştı, Yeni Karar Müritleri Ayaklandırdı
Menzil Cemaati’nde cemaat liderinin ölümünün ardından başlayan miras kavgası sokağa taştı. Semerkand Vakfı'nın Adana ve Antalya'da Serhendi Vakfı'nın kullandığı binalardan kira istemesi sonrasında müritler ayağa kalktı. Serhendi Vakfı destekçileri İstanbul ve Sakarya'da Semerkand Vakfı'nı “Ümmetin malını miras yaptınız” sloganları atarak protesto etti.
Adıyaman merkezli Menzil Cemaati lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından oğulları arasından miras kavgası başlamış, cemaat içindeki çatlakla birer birer ortaya çıkmaya başlamıştı.
Kardeşlere bağlı müritler Menzil köyünde birbirlerine taşlar ve sopalarla saldırmıştı.
BİNALARDAN KİRA İSTENMESİ SABRI TAŞIRDI
Semerkand Vakfı'nın Adana ve Antalya'da Serhendi Vakfı'nın kullandığı binalardan kira istemesi, İstanbul Kavacık'taki Semerkand Külliyesi'nin tadilat gerekçe gösterilerek kullanıma kapatılması sonrasında kavga sokağa taştı.
"ÜMMETİN MALINI MİRAS YAPTINIZ"
İstanbul ve Sakarya'da, Serhendi Vakfı destekçileri sokaklara çıkarak eylem yaptı. Sakarya Semerkand Kültür Merkezi'nin önünde toplanan grup, “Ümmetin malını miras yaptınız”, “Camiye kazma vuranlara hakkımız helal değildir” yazılı pankartlarla slogan attı.
Protestocu grubun önüne bariyer kuran polis ekipleri, güvenlik önemleri alarak eylemin büyümesine engel olmaya çalıştı.
Kaynak: ANKA