Menzil Cemaati’nin 'Miras' Kavgası Adıyaman Dışına Taştı, Yeni Karar Müritleri Ayaklandırdı

Menzil Cemaati’nde cemaat liderinin ölümünün ardından başlayan miras kavgası sokağa taştı. Semerkand Vakfı'nın Adana ve Antalya'da Serhendi Vakfı'nın kullandığı binalardan kira istemesi sonrasında müritler ayağa kalktı. Serhendi Vakfı destekçileri İstanbul ve Sakarya'da Semerkand Vakfı'nı “Ümmetin malını miras yaptınız” sloganları atarak protesto etti.

Son Güncelleme:

Adıyaman merkezli Menzil Cemaati lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından oğulları arasından miras kavgası başlamış, cemaat içindeki çatlakla birer birer ortaya çıkmaya başlamıştı.

Kardeşlere bağlı müritler Menzil köyünde birbirlerine taşlar ve sopalarla saldırmıştı.

Menzil Cemaati’nin 'Miras' Kavgası Adıyaman Dışına Taştı, Yeni Karar Müritleri Ayaklandırdı - Resim : 1

BİNALARDAN KİRA İSTENMESİ SABRI TAŞIRDI

Semerkand Vakfı'nın Adana ve Antalya'da Serhendi Vakfı'nın kullandığı binalardan kira istemesi, İstanbul Kavacık'taki Semerkand Külliyesi'nin tadilat gerekçe gösterilerek kullanıma kapatılması sonrasında kavga sokağa taştı.

Menzil Cemaati’nin 'Miras' Kavgası Adıyaman Dışına Taştı, Yeni Karar Müritleri Ayaklandırdı - Resim : 2

"ÜMMETİN MALINI MİRAS YAPTINIZ"

İstanbul ve Sakarya'da, Serhendi Vakfı destekçileri sokaklara çıkarak eylem yaptı. Sakarya Semerkand Kültür Merkezi'nin önünde toplanan grup, “Ümmetin malını miras yaptınız”, “Camiye kazma vuranlara hakkımız helal değildir” yazılı pankartlarla slogan attı.

Menzil Cemaati’nin 'Miras' Kavgası Adıyaman Dışına Taştı, Yeni Karar Müritleri Ayaklandırdı - Resim : 3

Protestocu grubun önüne bariyer kuran polis ekipleri, güvenlik önemleri alarak eylemin büyümesine engel olmaya çalıştı.

Mahkeme Kararını Verdi... Menzil Cemaati'nin Kaçak Tatil Köyüne Kepçe!Mahkeme Kararını Verdi... Menzil Cemaati'nin Kaçak Tatil Köyüne Kepçe!Güncel

Cemaat Üyeleri Menzil Köyünü Kendi Başlarına Yıktı: Müritlerden Taşlı Sopalı Miras KavgasıCemaat Üyeleri Menzil Köyünü Kendi Başlarına Yıktı: Müritlerden Taşlı Sopalı Miras KavgasıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Menzil Adıyaman
Son Güncelleme:
MHP’li Vekilden Meclis'te Flaş Çağrı, 'Lütfen' Diyerek Seslendi MHP’li Vekilden Meclis'te Flaş Çağrı
Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu
Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç
Sahte İnternet Sitesiyle 253 Milyonluk Vurgun! 15 Kişi Tutuklandı Sahte İnternet Sitesiyle 253 Milyonluk Vurgun
ÇOK OKUNANLAR
250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı 250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı
Sabancı Ailesi'ndeki Çocuk Krizinde Skandal Gelişme! Hacı Sabancı'ya DNA Şoku: Gerçek Ortaya Çıktı Sabancı Ailesi'ne DNA Şoku
Ünlü Markanın Şampuanında Ölümcül Bakteri Tespit Edildi: Türkiye'de Çoğu Kişinin İlk Tercihiydi! Acilen Toplatılıyor Ünlü Markanın Şampuanında Ölümcül Bakteri!
Türkiye’de Mutfakların Göz Bebeğiydi: Dev Firma İflas Bayrağını Çekti! Ürün Garantileri İptal Edildi Türkiye’de Mutfakların Göz Bebeğiydi: Dev Firma İflas Bayrağını Çekti! Ürün Garantileri İptal Edildi
Dev Banka 15 Bin Çalışanını Birden İşten Çıkaracak! Net Tarih Verildi Dev Banka 15 Bin Çalışanını Birden İşten Çıkaracak! Net Tarih Verildi