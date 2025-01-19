Sahte İnternet Sitesiyle 253 Milyonluk Vurgun! 15 Kişi Tutuklandı

Sahte internet sitesi üzerinden piyasanın altında araç kiralama hizmeti adı altında vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Diyarbakır merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Hesaplarında 253 milyon TL'lik hareket tespit edilen 15 kişi tutuklandı.

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Sahte İnternet Sitesiyle 253 Milyonluk Vurgun! 15 Kişi Tutuklandı

Son dönemde dolandırıcılık vakaları artarken, buna karşı operasyonlar da sürüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler piyasanın altında araç kiralama hizmeti verdiklerini söyleyen şebekeye yönelik "maske" operasyonu gerçekleştirdi.

Dolandırıcılar, sahte internet siteleri üzerinden vatandaşa güven sağlayarak, siteden araç kiraladığını zanneden vatandaşları dolandırdı. Hesaplarına yatan parayı çekmek için ATM‘leri mesken edinen şüpheliler, teknik ve fiziki takiple tespit edildi. Dolandırdıkları paraları ATM’den çekerken kendi aralarında anlaşamayan, parayı bölüşemeyen şüphelilerin tartışmaları, ATM kamerasına yansıdı.

Sahte İnternet Sitesiyle 253 Milyonluk Vurgun! 15 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

HESAPLARDA 253 MİLYONLUK İŞLEM

Şüphelilerin hesaplarını inceleyen polis, müşterilerden kasko poliçesi, sigorta poliçesi ve depozitolu bedeli adı altında 253 milyon TL'lik şüpheli işlem yaptıklarını tespit etti. Operasyonun düğmesine basan polis, çok sayıda eve baskı yaptı. Bir şüphelinin müşterilerle irtibata geçtiği sim kartları saatinin kordonuna sakladığı polisin dikkatinden kaçmadı.

Sahte İnternet Sitesiyle 253 Milyonluk Vurgun! 15 Kişi Tutuklandı - Resim : 2

Diyarbakır merkezli Mersin, Gaziantep ve Adana'da eşzamanlı operasyon yapan ekipler, 200‘e yakın olayı aydınlatırken şüphelilerin yaklaşık değeri 50 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el koydu. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarından gözaltına alınan 15 şüpheli, çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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Operasyon dolandırıcılık
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