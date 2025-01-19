Gıda Skandalı Çığırından Çıktı! 70 Dosya Daha Bakanlıkta

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit veya tağşiş yapan gıda işletmelerini aylardır liste liste açıklamasıyla, toplumda gıda güvenliğine dair endişeler katlandı. Bugüne dek birçok firma ve markanın hileli hatta sağlığı riske atacak ürünler sattığı ortaya çıkarken, bu ürünlerin sayısı 185 oldu.

Nefes gazetesinin aktardığına göre; toplam bin 94 üründen 455’i bitkisel yağlar, 247’si et ve et ürünleri, 185’i alkolsüz içecekler, 146’sı süt ve süt ürünler, 90’ı baharatlar ve soslar kategorisinde yer aldı. Ancak tüm bu ifşaatların aslında başlangıç olduğu anlaşıldı.

'TEKNİN HATA DEĞİL USULSÜZLÜK'

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, bakanlıkta 70 firmaya ait dosyasının incelemede olduğunu açıkladı. Solakoğlu, “Birçok firmada su veya beyan ettikleri yağ oranlarının altında muhteviyat olduğu belirtiliyor. Teknik bir hata olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

Kaynak: Nefes Gazetesi