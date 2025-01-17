Acilen Toplatıldı, Yunanistan’a Gönderilen Susamda 'Ölümcül' Tehlike, İçinden Zehir Çıktı

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yer alan yeni skandal, tehlikeyi ortaya çıkardı. Yunanistan’a gönderilmek üzere hazırlanan susam tohumlarında kanserojen aflatoksin bulundu.

Esma Karayel Esma Karayel
Acilen Toplatıldı, Yunanistan’a Gönderilen Susamda 'Ölümcül' Tehlike, İçinden Zehir Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı ilk günden itibaren skandalların ardının arkasının kesilmediği gıda hileleri gümrüğe de sıçradı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yer alan yeni skandal, tehlikeyi gün yüzüne çıkardı.

Acilen Toplatıldı, Yunanistan’a Gönderilen Susamda 'Ölümcül' Tehlike, İçinden Zehir Çıktı - Resim : 1

İÇİNDE KÜF ZEHRİ BULUNDU

Türkiye’nin Yunanistan’a ihraç ettiği susam tohumlarına sınır kontrolünde el konuldu. Açıklanan belgede susam tohumlarında rutubet sonucu oluşan küflü mantar türü ‘aflatoksine’ rastlandığı ifade edildi.

Gıda grubu olarak kuruyemişler, kuruyemiş ürünleri ve tohumlar listesinde yer alan el konulan susamların piyasa sürülmeden bulunduğu, belirtildi.

Acilen Toplatıldı, Yunanistan’a Gönderilen Susamda 'Ölümcül' Tehlike, İçinden Zehir Çıktı - Resim : 2

AFLATOKSİN NEDİR? ZARARLARI NELERDİR?

Tahıllarda, yemlerde ve her türlü kuru yiyeceklerde rutubetin artmasına ve sıcaklığa bağlı olarak mantar türlerinin üremesi sonucu oluşan, küf zehri olarak da adlandırılan Aflatoksin, kanserojen maddeler arasında yer alır.

HANGİ GIDALARDA BULUNUR?

Aflatoksinler özellikle Antep fıstığı, yer fıstığı,badem, fındık gibi sert kabuklu ile kuru incir gibi kurutulmuş meyvelerde; buğday, arpa, pirinç gibi tahıllarda, mısırda, kırmızıbiber gibi baharatlarda yer alır.

Aflatoksinler yüksek dozlarda tüketildiğinde zehir etkisi gösterir. Zararlı olabilecek miktarda aflatoksin içeren gıdalar büyük tehlike içerir.

Kaynak: Haber Merkezi

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