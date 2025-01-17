İspanya Sınırdan Çevirdi: Türkiye'den Gönderilen İncirde Korkutan Tehlike

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) de çeşitli ülkelerdeki sınır kontrollerinden çıkan zehirli madde içeren ürünleri tespit ederek duyuruyor. RASFF listelerinde kendine en çok yer bulan ülke ise sıklıkla Türkiye oluyor.

Türkiye'den ihraç edilen incirler İspanya’daki sınır kontrollerine takıldı. Türkiye'den alınan incirlerde okratoksin adlı madde tespit edildi.

'CİDDİ TEHLİKE'

İspanya, ürünleri sınırdan çevirerek ülkeye sokmazken, ürünler Türkiye'ye geri gönderildi. RASFF ise incirlerdeki tehlike seviyesini 'ciddi' olarak tanımladı.

OKRATOKSİN NEDİR?

Okratoksin, insanlar için çeşitli sağlık tehlikeleri yaratabilir. İşte okratoksinin yol açabileceği tehlikeler:

Böbrek hasarı: Okratoksin, böbreklere zarar verebilir ve böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Uzun süreli maruz kalma, böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Kansere yol açma: Okratoksin, kanserojen özellikler gösterebilir. Özellikle böbrek kanseri ile ilişkilendirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), okratoksini "muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırmakta.

Bağışıklık sistemi üzerindeki etkiler: Okratoksin, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve vücudu enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirebilir.

Beyin ve sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler: Okratoksin, merkezi sinir sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Sinir hücrelerini etkileyebilir ve sinirsel bozukluklara yol açabilir.