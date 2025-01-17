İspanya Sınırdan Çevirdi: Türkiye'den Gönderilen İncirde Korkutan Tehlike

Türkiye'den ihraç edilen yiyeceklerden tehlikeli maddeler çıkmaya devam ediyor. İspanya, Türkiye’den ithal ettiği incirleri geri çevirdi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
İspanya Sınırdan Çevirdi: Türkiye'den Gönderilen İncirde Korkutan Tehlike

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) de çeşitli ülkelerdeki sınır kontrollerinden çıkan zehirli madde içeren ürünleri tespit ederek duyuruyor. RASFF listelerinde kendine en çok yer bulan ülke ise sıklıkla Türkiye oluyor.

İspanya Sınırdan Çevirdi: Türkiye'den Gönderilen İncirde Korkutan Tehlike - Resim : 1

Türkiye'den ihraç edilen incirler İspanya’daki sınır kontrollerine takıldı. Türkiye'den alınan incirlerde okratoksin adlı madde tespit edildi.

'CİDDİ TEHLİKE'

İspanya, ürünleri sınırdan çevirerek ülkeye sokmazken, ürünler Türkiye'ye geri gönderildi. RASFF ise incirlerdeki tehlike seviyesini 'ciddi' olarak tanımladı.

İspanya Sınırdan Çevirdi: Türkiye'den Gönderilen İncirde Korkutan Tehlike - Resim : 2

OKRATOKSİN NEDİR?

Okratoksin, insanlar için çeşitli sağlık tehlikeleri yaratabilir. İşte okratoksinin yol açabileceği tehlikeler:

Böbrek hasarı: Okratoksin, böbreklere zarar verebilir ve böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Uzun süreli maruz kalma, böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Kansere yol açma: Okratoksin, kanserojen özellikler gösterebilir. Özellikle böbrek kanseri ile ilişkilendirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), okratoksini "muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırmakta.

Bağışıklık sistemi üzerindeki etkiler: Okratoksin, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve vücudu enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirebilir.

Beyin ve sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler: Okratoksin, merkezi sinir sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Sinir hücrelerini etkileyebilir ve sinirsel bozukluklara yol açabilir.

İhracattan Dönen Ürünlerle İlgili Bakanlık Harekete Geçti: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girdi, Sistem Değiştiİhracattan Dönen Ürünlerle İlgili Bakanlık Harekete Geçti: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girdi, Sistem DeğiştiGündem

Kuru İncir Skandalı Büyüyor! Türkiye'den Alındı, Yine 'Zehir' ÇıktıKuru İncir Skandalı Büyüyor! Türkiye'den Alındı, Yine 'Zehir' ÇıktıGüncel

Güney Kore'de 179 Kişinin Öldüğü Uçak Faciasının Sebebi Kesinleşti, Motorda Bulundu Güney Kore'deki Uçak Faciasının Sebebi Kesinleşti
Dünyanın Gözü İsrail'de... Gazze'de Ateşkes İçin Kritik Toplantı Gazze'de Ateşkes İçin Kritik Toplantı
Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz
Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor
ÇOK OKUNANLAR
Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda
81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak 81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak
Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı
Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı
Mert Başaran: Rekor Uçuş Olacak Mert Başaran: Rekor Uçuş Olacak