Bu Markalara Dikkat: Bakanlık Açıkladı, Onlar da Listeye Girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan markaları açıklamaya devam ediyor. "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 30 yeni ürün eklendi. İşte detaylar...

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Bu Markalara Dikkat: Bakanlık Açıkladı, Onlar da Listeye Girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 910'a yükseldi.

Bakanlığın 16 Ocak tarihli duyurusunda, halk sağlığını tehlikeye atan 30 yeni ürün tespit edildiği belirtildi. Söz konusu listede, gıda ürünlerinde hile yaptığı tespit edilen markalar tek tek açıklandı.

Bu ürünler arasında fıstık ezmesi, mantı, köfte, kebap, börek, ayçiçek yağı ve toz biber gibi gıda maddeleri bulunuyor.

Bakanlığın paylaştığı liste şöyle:

Bu Markalara Dikkat: Bakanlık Açıkladı, Onlar da Listeye Girdi - Resim : 1

Bu Markalara Dikkat: Bakanlık Açıkladı, Onlar da Listeye Girdi - Resim : 2

Bu Markalara Dikkat: Bakanlık Açıkladı, Onlar da Listeye Girdi - Resim : 3

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