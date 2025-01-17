Mardin'de Kadın Cinayeti: 80 Yaşındaki Eşini Uykusunda Katletti

Türkiye'de günden güne artan kadın cinayetleri toplumun temel sorunlarından biri haline gelirken, son olarak Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nde bir kadın daha evli olduğu erkek tarafından katledildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Mahallenin eski muhtarı olan 85 yaşındaki Ali Kaya, evinde uyuyan 80 yaşındaki eşi Latife Kaya’ya pompalı tüfekle ateş etti. Latife Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaya’nın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, Ali Kaya gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA