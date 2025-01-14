Hapis Yattı Yine Uslanmadı! Cezaevinden Çıkan Eski Polis Dehşet Saçtı: Sevgilisini Defalarca Boğazından Bıçakladı

2022 yılında sokak ortasında pompalı tüfekle etrafa ateş açan, 2023 yılında sevgilisini rehin alan ve 2024 yılında silahla etrafa açarak dehşet saçan polis T.T., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinden çıkan T.T., 2023 yılında rehin aldığı ve sevgilisi olduğu öne sürülen kadını boğazından defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli özel harekat polisleriyle yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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Hapis Yattı Yine Uslanmadı! Cezaevinden Çıkan Eski Polis Dehşet Saçtı: Sevgilisini Defalarca Boğazından Bıçakladı

Sakarya'da daha önceki yıllarda şehri birbirine katan eski polis, cezaevinden çıkınca yine dehşet saçtı. 2022 yılında sokak ortasında pompalı tüfekle etrafa ateş açan, 2023 yılında sevgilisini rehin alan ve 2024 yılında da yine farklı bir olayda silahla etrafa açan polis T.T., görevinden ihraç edilmişti. T.T., ‘Silahla Tehdit Suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DEFALARCA BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Cezaevinden çıkan T.T. Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ara katında 2023 yılında rehin aldığı ve sevgilisi olduğu iddia edilen I.A. (43) isimli kadını, boğazından defalarca bıçaklayıp ağır yaralayarak kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, hastaneye sevk edildi. Şüpheli, özel harekat polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan I.A.'nın T.T. hakkındaki şikayetlerini geri çektiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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