Tartıştığı Kardeşlerine Kabusu Yaşattı: Av Tüfeğiyle Rehin Alıp...

Bursa'da Cengiz B. isimli şahıs, tartıştığı kardeşlerini av tüfeğiyle rehin alıp havaya ateş açtı. Jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilen şahsın, 3 promil alkollü olduğu belirlendi. Cengiz B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tartıştığı Kardeşlerine Kabusu Yaşattı: Av Tüfeğiyle Rehin Alıp...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan 2 katlı binada saat 03.00 sıralarında; eşi ve çocuklarıyla binanın alt katındaki dairede oturan Cengiz B., alkol aldıktan sonra kardeşlerinin yaşadığı üst kattaki daireye çıktı.

AV TÜFEĞİYLE REHİN ALDI

Ailevi bir meseleden dolayı kardeşleriyle tartışmaya başlayan Cengiz B., evdeki av tüfeğiyle kardeşleri M.B. (43) ve T.B.’yi (33) rehin aldı. Evde havaya ateş açan şüpheli, daha sonra balkona çıktı. Burada da havaya ateş açan Cengiz B., komşuların ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Öte yandan, yapılan kontrolde Cengiz B.’nin 3 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz B., tutuklandı.

Kaynak: DHA

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