Kırmızı Işıkta Durmadı, Çarptığı Motosiketli Metrelerce Sürüklendi

Adana'da kırmızı ışık ihlali kaza getirdi. Otomobilin çarptığı 68 yaşındaki motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Adana'da Sarıçam Kozan Caddesi'nde öğle saatlerinde kırmızı ışık ihlali yapan H.T. yönetimindeki otomobil, kavşakta ilerleyen S.K.'nin kullandığı motosiklete çarptı. S.K., çarpışmanın etkisiyle yerde metrelerce sürüklendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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