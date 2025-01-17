Kuşadası'nda Göçmen Faciası! 3 Ölü, 3 Kayıp

Kuşadası'nda, Yunan adalarına kaçmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince "dur" ihtarı aldı. Ekipleri dinlemeden ilerlemeye devam eden bottan denize düşen 6 göçmenden 3’ü boğularak öldü, 3’ü ise kayboldu. Karaya çıkartılan 32 göçmenden biri yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kayıp 3 göçmen için arama-kurtarma çalışması devam ediyor.

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Kuşadası'nda Göçmen Faciası! 3 Ölü, 3 Kayıp

Dünya genelinde insan kaçakçılığının yaygınlaşmasıyla düzensiz göçmenlerin ölümlerinde de artış yaşanıyor. Son olarak Aydın'da da yine bir göçmen faciası yaşandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 23.00 sıralarında Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi açıklarında hareket halinde bir lastik bot olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik bottaki düzensiz göçmenlere "dur" ihtarında bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerinin ihtarına uymayan lastik bottaki göçmenler kaçmaya çalıştı.

Kuşadası'nda Göçmen Faciası! 3 Ölü, 3 Kayıp - Resim : 1

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bu sırada, lastik botta bulunan ve yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerden 6’sı denize düştü. 3 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, botta bulunan 32 kişi karaya çıkartıldı. Aralarında yaralı olan 1 göçmen hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri kayıp 3 göçmen için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kuşadası'nda Göçmen Faciası! 3 Ölü, 3 Kayıp - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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