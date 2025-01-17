Teğmenlerin Komutanları O İsimleri Suçladı: Kara Harp Okulu'nda 'Çift Başlılık' Krizi

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde yaşananlardan sonra ihracı istenen teğmenler ve komutanları savunmalarını verdi. Okulda çift başlılık olduğunu belirten ve bu sebeple disiplinsizliğin katlandığını söyleyen komutanlar, Dekan ve Yardımcısına tepki gösterdi.

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Teğmenlerin Komutanları O İsimleri Suçladı: Kara Harp Okulu'nda 'Çift Başlılık' Krizi

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde kılıçlı yeminleri nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihracı istenen 5 teğmen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) savunma yaparken, teğmenlere tören sonrası için bir emir vermedikleri gerekçesiyle ihracı istenen üç komutan da Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma verdi.

12punto'dan Müyesser Yıldız'ın aktardığına göre; önce Bölük Komutanı Murat Öztürk, sonra Tabur Komutanı Halit Türkoğlu, en son da Alay Komutan Vekili Alper Topsakal savunma yaptı. Komutanların savunmalarına "Görevden alınmak burada olmaktan daha ağır ve büyük bir cezaydı" sözleriyle başladığı öğrenildi.

Teğmenlerin Komutanları O İsimleri Suçladı: Kara Harp Okulu'nda 'Çift Başlılık' Krizi - Resim : 1

'OKULDA ÇİFT BAŞLILIK VAR'

Üç komutanın özetle şunları söylediği belirtildi:

"İfadelerden anlaşıldığına göre tören sonrasındaki olaya ilişkin duyum aldığını söyleyen tek kişi Dekan Yardımcısı Arif Sarı. Duyum aldıysa niye Okul Komutanlığı ile paylaşmadı? Okulda 7-8 yıldır çift başlılık var. Bir emir verdiğimizde öğrenciler Dekan veya Dekan Yardımcısı’na gidip kaldırtıyordu. Bu nedenle disiplinsizlik arttı, bu durum subay yetiştirmemize engel oluyordu. Öğrencilere, 'Şu yapılmayacak' diyememe noktasındaydık."

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Kaynak: 12punto

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Teğmenlerin Komutanları O İsimleri Suçladı: Kara Harp Okulu'nda 'Çift Başlılık' Krizi Teğmenlerin Komutanları O İsimleri Suçladı