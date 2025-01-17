Öğrenciler İçin Tatil Vakti: Milyonlarca Öğrenci Karne Alacak
Türkiye'de eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi, milyonlarca öğrenci karne alacak. İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, bugün tamamlanıyor. İlk ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 19 milyon öğrenci karnelerini alacak.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine ilk kez karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler sunulacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.
İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.
Kaynak: Haber Merkezi