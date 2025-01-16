İlkokul Çocukları İçin Kimyasal Tehlike, Her Öğrencide Bulunuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa ederek vatandaşları tükettikleri ürünler konusunda bilgilendirmeye devam ederken, diğer taraftan da Ticaret Bakanlığı vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünleri kamuoyuna açıklamayı sürdürüyor.

İLOKUL ÇOCUKLARINA YÖNELİK ÜRÜNDE KİMYASAL

Son olarak, Ticaret Bakanlığı okul çağındaki çocukların vazgeçilmezi olan bir ürünü ve barındırdığı riskleri duyurdu.

‘Çocuk çantası’ ürün grubu içerisinde yer alan bir çantada birden fazla tehlike tespit edildi. Koçak Çanta Saraciye Ltd. Şti. tarafından üretilen Relaxion marka, Relaxion İlkokul Çantası Kod:1350 adlı üründe kimyasal risk bulundu.

PİYASALARDAN TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

Yapılan değerlendirmede ilkokul çocuklarına yönelik olarak üretilen ürün, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Ekoloji Testlerinden “Kadmıum (En1122:2001)”den ‘kalır’ notu alarak testleri geçemedi.

Bu gelişmeyle birlikte ürün için, 7223 Sayılı Kanun, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik uyarınca piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına yönelik karar alındı.