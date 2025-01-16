Gıdada Bir Skandal Daha! Pul Biberden Boya, Bitkisel Macundan İlaç Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesini bir kez daha güncelledi. Halk sağlığını tehlikeye atan 4 yeni ürün listeye girdi.

Denetimlerde yemeklerin vazgeçilmezi pul biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiği belirtildi. "Bitkisel" olduğu iddia edilen macunlardan ise ilaç etken maddesi çıktı.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı o liste...