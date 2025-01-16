Beyoğlu'nda Feci Olay! 7 Araca Çarpıp Kaçtı
Beyoğlu'nda şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet, park halindeki 7 araca çarptı. Kamyonet şoförün olay yerinden kaçarken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Örnektepe Mahallesi Yeniyol Sokak'ta feci bir kaza meydana geldi. Bir kamyonet şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 7 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridiyle araç trafiğine kapatılan sokakta ekipler detaylı inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde kamyonet şoförünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Polis ekipleri, kazaya neden olan şoförü yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA