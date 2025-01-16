Yunus Emre Vakfı'na Soruşturmada Flaş Gelişme: Firari Başkanın Oğlu Yakalandı

Yunus Emre Vakfı'na yönelik soruşturma sürerken flaş bir gözaltı yapıldı. Vakfın eski başkanı firari Şeref Ateş'in oğlu E.A. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Emre Vakfı'na Soruşturmada Flaş Gelişme: Firari Başkanın Oğlu Yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen E.A. İstanbul'da yakalandı.

Şüpheli E.A.'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının suç duyurusunda adı geçen bazı paravan şirketleri kuran kişi olduğu, daha sonrasında diğer şüphelilere devrettiği belirlendi.

Şüphelinin, Ankara'ya getirileceği ve soruşturmayı yürüten savcıya ifade vereceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının Yunus Emre Vakfının tabela şirketlerinden alınan naylon faturalarla zarara uğratıldığı yönündeki suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı.

"Zimmet", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatan savcılık, aralarında eski kurum çalışanlarının da olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, 11'i yakalanmıştı.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

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