Mahkeme Kararını Verdi... Menzil Cemaati'nin Kaçak Tatil Köyüne Kepçe!
Sakarya Karasu'da bulunan ve Menzil Cemaati'ne ait olduğu bilinen kaçak tatil köyü için yıkım kararı çıktı. Mahkeme kararının ardından harekete geçen belediye ekipleri, kaçak tatil köyünü 3 saatte yıktı.
Sık sık miras paylaşımı tartışmalarıyla gündeme gelen Menzil Cemaati'nin Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahildeki 34 ev ve sosyal tesisin bulunduğu kaçak tatil köyü, hakkında mahkeme yıkım kararı verdi.
Kararın ardından Karasu Belediyesi ekipleri, jandarma eşliğinde sabaha karşı 04.00’te bölgeye gitti. Zabıta ekipleri, kaçak tatil köyünün duvarlarına tırmanarak içeriye girdi.
İş makineleri, tatil köyünün dış duvarlarını yıkarak yıkıma başladı. Tek katlı yapılar, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yıkıldı.
Menzil'in kaçak tatil köyünün yıkım sonrası fotoğrafları ortaya çıktı. İşte son hali...
Kaynak: DHA
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