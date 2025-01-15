İstanbul'da Sahte İçki Faciası, Son 72 Saatte 19 Ölü

İstanbul'da son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti. 33 kişinin ise hastanelerde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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İstanbul'da Sahte İçki Faciası, Son 72 Saatte 19 Ölü

İstanbul'da sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor.

Son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'u yaşamını yitirdi. 33 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybedenler arasında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu belirtildi.

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Kaynak: DHA

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