Bodrum'da İstinat Duvarı Otomobilin Üzerine Çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağış sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

Bodrum'da İstinat Duvarı Otomobilin Üzerine Çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dirmil Mahallesi'ndeki bir sitede gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından sabah saat 09.00 sularında bir sitenin istinat duvarı çöktü. Binada oturanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın altında kalan otomobil, hasar gördü.

Bodrum'da İstinat Duvarı Otomobilin Üzerine Çöktü - Resim : 1

Otomobil sahibi Tarık Helvacı, "7-8 yıldır taş duvarın altından foseptik suyu akıyor, yağışla da birlikte en sonunda çöktü. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Gürültüyle uyandık, arabamda hasar meydana geldi" dedi.

Kaynak: DHA

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