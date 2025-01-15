Maçtan Sonra Saha Karıştı! Polis Güçlükle Ayırdı, Kulüplerden Açıklama Geldi

Trabzon'da amatör maçta kavga çıktı. Tarafları, polis ekipleri güçlükle ayırdı. Kavganın ardından iki kulüpten açıklama geldi.

Trabzon 2’nci Amatör Küme’de mücadele veren Uçarsuspor ile Arsinspor, 13 Ocak’ta ligin 13’üncü haftasında Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma Uçarsuspor’un 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın bitiş düdüğü sonrası 2 takım oyuncuları ve teknik heyetleri arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Karşılaşmanın hakemine de tepki gösterilen olaylara sahaya giren polis ekipleri müdahale etmeye çalıştı. Sahada kavga ve arbede anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

2 KULÜPTEN OLAYLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Olaylı maç sonrası her iki kulüp, yazılı açıklamada bulundu. Uçarsuspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle oldu:

"Oynamış olduğumuz Uçarsuspor - Arsinspor maçında yaşanan olaylar futbolun gelişimine katkı sağlamayacağı gibi böyle olaylarla kulübümüzün adının karışmasını kesinlikle arzu etmiyoruz. Gerek beraberken, gerekse geri düştüğümüzde karakterli oyunundan ve takım disiplininden kopmayan takımımız, 3-2 öne geçince rakip oyuncularının gerek sözlü, gerekse fiziki müdahalesine maruz kaldı. Ancak maç içinde kalmaya gayret etti.

Arsinsporlu futbolcu demek istemediğimiz futbol terörü zihni taşıyan bazı kendini bilmezler kalecimize ve iki oyuncumuza 8-9 kişi saldırarak darp etmişlerdir. Bizler futbolun üç ihtimali olduğunu bilerek sporun eğlence ve kültür bileşeni olması için yine aynı noktada yine aynı düşüncede olacağız. Son sözümüz Trabzon Amatör Federasyonu'na olacak; ‘ilçe takımı’ diye kayırmaya yine devam mı edeceksiniz? Yoksa bu şiddete artık ‘dur’ mu diyeceksiniz? Sezon başından beri haksızlığa uğrayan takımımızı yine yok mu sayacaksınız?"

‘BU HAKEM BİR DAHA GELİRSE MAÇA ÇIKMAYIZ’

Karşılaşmanın hakeminin kendileri için yanlış kararlar verdiğini öne süren Arsinspor Kulübü de, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Arsinspor, ‘sırf gençler müsabaka oynasın, akabinde de Trabzon amatörüne katkı olsun’ diye katıldığımız ligde hakemlerden ve rakiplerin saygısızlıklarından bıktık. Biz Arsinspor olarak geçmişi başarılar, müzesi kupalarla dolu bir kulübüz. Tabi ki de böyle olması bizi kibirli yapmaz fakat hakemler ve rakipler tarafından saygıyı hak eder. Biz de Arsinspor olarak hak ettiğimiz bu saygıyı beklemekten başka çözümler elbette biliriz fakat yakışanı yapmakla mükellef olduğumuz bilinci ile yine yakışanı yaparak kamuoyuna bilgi veriyoruz.

Uçarsuspor müsabakamızı yöneten hakemin bir daha hiçbir maçımıza verilmemesini, eğer verilirse o müsabakaya maç başlamadan çıkmayacağımızı şimdiden hatırlatır, spor kamuoyunun bu açıklamayı anlayışla karşılayacağını temenni eder, saygılar sunarız."

Kaynak: DHA