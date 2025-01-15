AKP Kulislerini Bile Şaşırtan Olay! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hangi Bakana Haftalarca Randevu Vermedi?

Yunus Emre Vakfı'nın sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddiaları sonrası soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluğun görünmeyen yüzünde ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bulunuyor.

BAKAN GÖKTAŞ'IN 'YUNUS EMRE' ÇABALARI!

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın yazısına göre, Göktaş, yurt dışından getirilince eşi Rahmi Göktaş da Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcılığı görevine yerleştirildi. Yolsuzluk iddiaları ortaya çıkmadan önce Rahmi Göktaş görevden ayrılmak istedi.

CUMHURBAŞKANI RANDEVU TALEBİNE YANIT VERMEDİ

Bunun üzerine harekete geçen Bakan Göktaş, hem konuyu anlatmak hem de eşinin itibarını kurtarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için randevu istedi fakat randevu talebine haftalarca yanıt alamadı.

AKP KULİSLERİ DE ŞAŞKIN

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilmek için bu kez de partisinin yöneticileri ve bazı kadın milletvekillerinden aracı olmaları için yardım istedi. Göktaş'ın bu çabaları sırasında skandal yolsuzluk patlak verdi ve Göktaş'ın eşi Rahmi Göktaş istifa etti.

AKP kulisleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Göktaş'a randevu vermemesini şaşkınlığını yaşadı.

Kaynak: Nefes gazetesi