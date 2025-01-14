Bilanço Ağırlaşıyor! Sahte İçkiden Son 2 Günde 2 Ölüm Daha

İstanbul'da giderek artan sahte içki ölümlerine yenileri eklendi. Megakentte son 2 gün içerisinde 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Bilanço Ağırlaşıyor! Sahte İçkiden Son 2 Günde 2 Ölüm Daha

Sahte içki kabusunda bilanço ağırlaşıyor. Özellikle İstanbul'da yaşanan ölümlere yenileri eklendi. Bakırköy'de iddiaya göre, dün gece saatlerinde Gültekin Memecan (62) 2 arkadaşı ile birlikte içki içti. Bir süre sonra fenalaşan Gültekin Memecan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, diğer 2 arkadaşın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Başakşehir İkitelli'de de bir kişi sahte içkiden hayatını kaybetti. Pazartesi günü içki içen Türkmenistan uyruklu Agacan Başimov (34) bir süre sonra fenalaştı ve ambulans ile hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Başimov da hayatını kaybetti.

2 cenaze de Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken ilk bulgularda 2 kişinin de sahte içkiden hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

VALİLİKTEN GENELGE

Öte yandan İstanbul Valiliği de kaçak içki ve sahte alkolle mücadele kapsamında yeni bir genelge yayımladı. Genelgeye göre, kaçak içki ve sahte alkol satan işletmelerin ruhsatları iptal edilecek. Eğer idari amirler ve belediye başkanları bu genelgeyi uygulamazsa haklarında suç duyurusunda bulunulacak.

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Kaynak: DHA

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