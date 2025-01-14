Cemaat Üyeleri Menzil Köyünü Kendi Başlarına Yıktı: Müritlerden Taşlı Sopalı Miras Kavgası

Menzil cemaatinde miras kavgası şiddet eylemlerine dönüştü. Cemaatin ‘Gavs’ olarak adlandırılan şeyhi Abdulbaki Erol’un ölümünün ardından 17 milyar liralık mal varlığını bölüşemeyen kardeşlere bağlı müritler Menzil köyünde birbirlerine taşlar ve sopalarla saldırdı.

Şeyhin ölümünün ardından en büyük kardeş ile diğer iki kardeş arasında başlayan kavga şiddet eylemlerine dönüştü. Küçük kardeş Muhammed Fettah Elhüseyni’nin oğlu Seyyid Galip ve müritleri köyün girişinde bulunan külliyeye giden mermer yolu hilti ve kazmalarla kırdı.

En büyük kardeş Muhammed Saki Elhüseyni’nin oğlu Rağıp Elhüseyni ve müritleri duruma müdahale etmek istedi. Bunun üzerine her iki taraf birbirlerine taşlar ve sopalarla saldırmaya başladı. Taraflar birbirlerini yaralarken olaya jandarma müdahale etti.

MİLLETİN TOPLADIĞI PARAYLA VİLLA YAPTILAR

Büyük kardeş Muhammed Saki Elhüseyni ise olay üzerine cemaatten mollalarla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Ben ne yaptım. Buraya divan yaptım, çorbahane yaptım, yemekhane yaptım, beni sıkıştırırlarsa 100 tane tuvalet yaptım. Kendime villa yapmadım. 4 bin 5 bin metrakarelik bina yapmadım molla Nezir, gözünüze sokuyorum orayı. Babamın vefatından sonra yaptılar. Nasıl yaptı orayı, kimin parasıyla yaptı. Benim paramla benim iznim olmadan yaptı. Ya da teberrür parasıyla, milletin topladığı parayla yaptı.”

Kaynak: Haber Merkezi