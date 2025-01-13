Çorum'da Acı Olay! Kazaya Müdahale Eden Polise Kamyon Çarptı, Metrelerce Sürüklendi

Çorum'da kazaya müdahale eden trafik polisine kamyon çarptı. Metrelerce sürüklenen polis hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Çorum'da Acı Olay! Kazaya Müdahale Eden Polise Kamyon Çarptı, Metrelerce Sürüklendi

Çorum’da Alaca-Zile karayolu Ünalan köyü mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas A. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada araçta bulunan İlyas A., Asuman A. ve Hilal A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAMYON ÇARPTI, METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kazanın ardından olay yerine gelen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Bu sırada F.K. yönetimindeki kamyon, yol kenarında bulunan trafik polisi E.B.’ye çarptı. Kamyonun yaklaşık 20 metre sürüklediği polis memuru yaralandı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.B., Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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