'Cinsel Saldırı' Suçundan Yıllardır Aranıyordu, Firari Sapık Mutfak Dolabında Yakalandı
Kayseri'de 'Cinsel saldırı' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 35 yaşındaki H.A., saklandığı mutfak dolabında yakalandı. Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Cinsel saldırı' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
MUTFAK DOLABINDA YAKALANDI
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı mutfak dolabında yakalandı. Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: DHA