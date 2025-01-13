İstanbul'da Sapık Taksici Dehşeti! Kadınları Bayıltıp Taciz Etti, Görüntülerini Gruplarda Paylaştı: Savunması 'Pes' Dedirtti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi şoförünün araçta bulunan kadın müşterileri taciz edip görüntülerini bir mesajlaşma uygulamasındaki grupta paylaştığına dair gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı.

EŞİNİ KISKANDIRMAK İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Polis ekipleri, paylaşılan görüntüleri inceleyerek, şüphelinin B.H. (28) olduğunu ve şoförlük yaptığı taksiden 4 ay önce ayrıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli B.H., evinde gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadede, şüpheli B.H., videoları çektiği kadınla geçmişte tanıştığını ve boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla bu görüntüleri çekip eşine gönderdiğini belirtti.

Şüpheli B.H. hakkında "cinsel taciz" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli, yarın adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA