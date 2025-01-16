'Geze Geze Katliam'da Yeni Gelişme: Katil Polisin Eşini Öldürdüğü Odada Dikkat Çeken Detay

Adana ve Mersin’de eşini ve ailesini katleden polis memurunun yaşattığı vahşette yeni detaylar ortaya çıktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli 19 yıllık polis memuru Mehmet Tehçi (44), dün önce eşi Ferdane Tehçi'yi (37) evinde boğarak öldürmüştü. Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf (66), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (51) bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da etüt merkezinde matematik öğretmeni olan kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi de ormanlık alanda tabanca ile vurarak öldürmüştü.

TEHÇİ’NİN OĞLUNUN NEDEN İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Tehçi'nin 3 çocuğu olduğu, bunlardan 15 yaşındaki Ökkeş Berk Tehçi'nin 2024 yılı Ağustos ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi. Çocuğun çok yakın bir erkek arkadaşının hayatını kaybettiği, bu nedenle bunalıma girip psikolojisinin bozulduğu ve intihar ettiği öne sürüldü.

OĞLUNUN ÖLDÜĞÜ ODADA EŞİNİ KATLETTİ

Tehçi'nin eşini dün sabah oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü öğrenildi. Tehçi'nin eşini boğarak öldürürken neden oğlunun intihar ettiği odayı seçtiği polis tarafından da araştırılıyor.

Kaynak: İHA