Umre Dönüşü Feci Olay! Şoför Kalp Krizi Geçirdi, Otobüs Kaza Yaptı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde, İstanbul Havalimanı çıkışı Kemerburgaz istikametinde saat 22.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Umreden gelen yolcuları havalimanından alan tur otobüsünün şoförü M.G., seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Otobüs önce önünde ilerleyen otomobile ardından bariyerlere çarptı. Otobüs içinde bulunan yolcular durumu fark ederek son anda otobüsü durdurdu. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri olay yerinde şoför M.G.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayı yara almadan atlatan 50 yolcu ise olay yerine gelen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Kalp krizi geçiren M.G. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA