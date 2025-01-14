Manisa'da Feci Kaza! İşçi Servisleri Birbirine Girdi; Onlarca Yaralı Var

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Feci kazada 35 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Manisa'da Feci Kaza! İşçi Servisleri Birbirine Girdi; Onlarca Yaralı Var

Manisa'da saat 19.00 sıralarında Akhisar-Manisa devlet karayolu üzerinde feci kaza meydana geldi. Manisa istikametine doğru ilerleyen 45 J 4493 plakalı işçi servisi, OSB kavşağında 45 J 4497 plakalı bir diğer işçi servisiyle çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu her iki aracın şoförleri ve servislerde bulunan işçiler yaralandı.

İŞÇİLER OTOBÜSTE SIKIŞTI

Kazanın etkisiyle 45 J 4497 plakalı otobüste sıkışan işçiler, itfaiye kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan 35 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Polis ve jandarma, kazanın meydana geliş sebebini araştırmak üzere inceleme başlattı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İHA

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