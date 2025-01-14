Gözaltındaki Rıza Akpolat, Kendisini Ziyaret Eden Vekillere Tek Talebini İletti: 'Eksiksiz Sağlanmalı'

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın şafak operasyonuyla gözaltına alınmasının ardından partililerin Beşiktaş Belediyesi önündeki bekleyişi gün boyu sürdü. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Gül Çiftci ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, akşam saatlerinde belediye önünde son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Gözaltı sürecini güçlü bir hukuk ordusuyla takip ettiklerini söyleyen Gül Çiftci, ifade süreçlerine yeni geçildiğini belirtti. Gökan Zeybek ise 36 saat sonra sorgulamanın başladığını ifade ederek, "Belli ki dosyanın içi boş, dosyanın içini doldurmak için zamana ihtiyaç duyuyorlar" dedi.

GÖZALTI SÜRECİ NE DURUMDA?

Gözaltı sürecini güçlü bir hukuk ordusuyla takip ettiklerini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise, "Belediye başkanımızı oradan alarak tekrar Beşiktaş halkına hizmet etmek üzere bu binaya getireceğiz. Şu saat itibarıyla ifadeler yeni alınmaya başladı. Sağlık kontrolleri bitti. İfadeler devam ediyor. Dosya kalabalık bir dosya. Uzun süreceğini tahmin ediyoruz. Gözaltı süresi perşembe günü itibarıyla bitiyor ve perşembe günü itibarıyla sizlere daha sağlıklı bilgiler vermeye başlayacağız. Dosya gizlilik esaslı gidiyor. Henüz dosyayla ilgili net bir bilgimiz yok. Aşama aşama bizler de bilgi sahibi oldukça, ifadeler alınmaya başlandığında ve devam ettikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Daha önce farklı şekillerde de dile getirdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında yürütülen 'ahmak' davası olarak kamuoyunda bilinen davada da söyledik. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in yaşadığı süreçte de söyledik. Yargı eliyle siyaseti dizayn etmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Beşiktaş Belediyesi'nde de halkın tamamının oyunu olarak rekor bir oyla seçilen Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a yapılan itibarsızlaştırma operasyonuna izin vermeyeceğiz. Halkın sandıkta seçtiği belediye başkanlarımızı, mahkeme kararlarıyla, yargı eliyle görevlerinden uzaklaştırılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'İLK SÖYLEDİĞİ ŞEY...'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de şu bilgileri verdi:

"Biraz önce milletvekili arkadaşlarımız Sayın Yunus Emre ve Sayın Cahit Arı, Rıza Akpolat'ı Vatan Emniyet'te ziyaret ettiklerinde Rıza Akpolat'ın ilk söylediği 'Biz aşevinden günde 5 bin yurttaşımıza yemek yolluyorduk. Sizden ricamız bu ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın yemek gereksinimlerinin eksiksiz sağlanması' Tek istediği yine Beşiktaş halkı, yine Beşiktaşlı emekçilerin sorunlarının çözülmesi. En güçlü şekilde dayanışma duygularını ifade etti. Moralinin çok yüksek olduğunu belirtti. Ama şafak operasyonuyla gözaltına alınan Beşiktaş Belediyesi ve BELTAŞ çalışanları bugün saat 16.00'da sorguya alınıyor olması da, bu acele niye sorusunu da sormamızı gerektiriyor. Yani 36 saat sonra sorguya başlayacaksanız, gece karanlığında sabahın tan ışıklarında neden insanları gözaltına aldığınızı da sormak gerekiyor. Belli ki dosyanın içi boş, dosyanın içini doldurmak için zamana ihtiyaç duyuyorlar.

'İTİBAR SUİKASTINDAN VAZGEÇİN'

Gerek İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, gerek yönetimde olduğumuz 26 belediyenin tamamında, gerekse Türkiye'deki 412 belediyemizin tümünde halkçı, kamucu, yönetim anlayışımıza devam edeceğiz. Sosyal politikalarımıza, kreşlerden aşevlerine, öğrenci yurtlarından, kent lokantalarına, evde bakım hizmetlerinden öğrenci burslarına kadar gelirlerimizi arttırarak, toplumun en ihtiyaç sahibi olan dezavantajı gruplarından başlayarak hizmetleri üreteceğiz. Benim buradan çağrım şudur: Bugün ikinci gün, Beşiktaş Belediye Başkanı'na soracağınız iki tane soru var. Alacağınız tek bir cevap var. Yapılmış işlerin doğru olduğunu siz de biliyorsunuz. Bu itibar suikastından vazgeçin. Bugün gece yarısı olmadan ifadesini alın, serbest bırakın. Yarın sabah Rıza Akpolat belediyedeki makamına gelsin, görevine devam etsin."

Kaynak: ANKA