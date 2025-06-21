Savaş'ta 9. Gün! İsrail, İran'ın Nükleer Tesisini Vurdu

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İran’ın resmi Fars Haber Ajansı, sabah saatlerinde İsrail’in İsfahan’daki Nükleer Teknoloji Merkezi’ni hedef aldığını duyurdu.

Haberde, saldırıya rağmen tesiste herhangi bir tehlikeli madde sızıntısının yaşanmadığı belirtildi.

İsfahan, İran’ın en büyük nükleer araştırma merkezi konumunda bulunuyor. Tesiste uranyum dönüşüm faaliyetleri yürütülüyor. Saldırı, bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA