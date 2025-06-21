Savaş'ta 9. Gün! İsrail, İran'ın Nükleer Tesisini Vurdu
İsrail ve İran arasındaki savaşta 9. güne girildi. İki ülkenin karşılıklı saldırıları tüm hızıyla sürüyor. İsrail, İran'daki nükleer tesisi vurdu. İran'dan yapılan açıklamada nükleer sızıntı olmadığı belirtildi. İşte dakika dakika yaşananlar...
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İran’ın resmi Fars Haber Ajansı, sabah saatlerinde İsrail’in İsfahan’daki Nükleer Teknoloji Merkezi’ni hedef aldığını duyurdu.
Haberde, saldırıya rağmen tesiste herhangi bir tehlikeli madde sızıntısının yaşanmadığı belirtildi.
İsfahan, İran’ın en büyük nükleer araştırma merkezi konumunda bulunuyor. Tesiste uranyum dönüşüm faaliyetleri yürütülüyor. Saldırı, bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.
Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA