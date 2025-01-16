Adıyaman Gece Yarısı Sallandı: AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı
AFAD, Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak kaydetti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; saat 01.24'te Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Merkez üssü Gölbaşı olan depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 15, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih:2025-01-16
Saat:01:24:22 TSİ
Enlem:37.85556 N
Boylam:37.85 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/gLvRj3YpWB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3; derinliğini ise 2.2 olarak aktardı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 15, 2025
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) https://t.co/V8EEsPBNOh
16.01.2025, 01:24:22 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 2.2 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi