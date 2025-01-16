Adıyaman Gece Yarısı Sallandı: AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; saat 01.24'te Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Merkez üssü Gölbaşı olan depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3; derinliğini ise 2.2 olarak aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi