Adıyaman Gece Yarısı Sallandı: AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı

AFAD, Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak kaydetti.

Adıyaman Gece Yarısı Sallandı: AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; saat 01.24'te Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Merkez üssü Gölbaşı olan depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3; derinliğini ise 2.2 olarak aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi

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