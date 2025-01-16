Fabrikada Skandal! Stajyer Öğrenci Ölümden Döndü

Bursa’da stajyer olarak çalışan öğrenci, transpaletin altında kaldı. Lise son sınıf öğrencisinin görevi tanımı dışındaki işlerde çalıştırıldığı iddia edilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Küçüksanayi Bölgesinde yer alan bir iş yerinde bir süre önce bilgisayarlı makina imalatında staja başlayan lise son sınıf öğrencisi Onur Turan’dan, iddiaya göre kendisine çalışma alanı dışında işler yapması istendi.

Fabrikada Skandal! Stajyer Öğrenci Ölümden Döndü - Resim : 1

GÖREV TANIMI DIŞINDA ÇALIŞIRKEN YARALANDI

Genç öğrenci transpaletle yükleme yaptığı sıradan düşen transpaletin altında kaldı. Genci gören çalışanlar hemen yardıma koşup, omzundan yaralanan Turan’ı Bursa Şehir Hastanesine götürdü.

Fabrikada Skandal! Stajyer Öğrenci Ölümden Döndü - Resim : 2

AİLESİ KARAKOLUN YOLUNU TUTTU

Omuz kısmında çatlak ve kırıklar oluşan genç öğrencinin ailesi, çocuklarının başına geleni hastaneden taburcu olduktan sonra öğrenince karakolun yolunu tuttu.

Kaza anı ise iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Lise Öğrencisi Staj Gördüğü Fabrikada Dehşeti Yaşadı, 6 Metre Yükseklikten Zemine DüştüLise Öğrencisi Staj Gördüğü Fabrikada Dehşeti Yaşadı, 6 Metre Yükseklikten Zemine DüştüGüncel
Üç Lise Öğrencisine Staja Gittikleri Otelde Taciz: Tehditle Susturmaya Çalıştılar!Üç Lise Öğrencisine Staja Gittikleri Otelde Taciz: Tehditle Susturmaya Çalıştılar!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
iş kazası Bursa Öğrenci
Son Güncelleme:
Psikologlar Teşhisi Koydu! En Sinirli Kan Grubu Belli Oldu, Öfke Düzeyleri Çok Yüksek Psikologlar Teşhisi Koydu! En Sinirli Kan Grubu Belli Oldu, Öfke Düzeyleri Çok Yüksek
'Geze Geze Katliam'da Yeni Gelişme: Katil Polisin Eşini Öldürdüğü Odada Dikkat Çeken Detay Katil Polisin Eşini Öldürdüğü Odada Dikkat Çeken Detay
Paspaslardaki Kötü Kokuyu Anında Yok Ediyor! Birkaç Damlası Yetiyor Paspaslardaki Kötü Kokuyu Anında Yok Ediyor! Birkaç Damlası Yetiyor
Yunus Emre Vakfı'na Soruşturmada Flaş Gelişme: Firari Başkanın Oğlu Yakalandı Yunus Emre Vakfı'na Soruşturmada Kritik İsme Gözaltı
Çocuklarının Boğazına Bıçak Dayamıştı: Kan Donduran Detaylar Ortaya Çıktı Boşanma Aşamasındaki Eşine Kan Donduran Tehdit!
İstanbul'da Sahte İçki Kabusu Büyüyor: Üç Kişi Daha Peş Peşe! 'Bana Yardım Et' Dedikten Sonra... Üç Kişi Daha Peş Peşe! 'Bana Yardım Et' Dedikten Sonra...
ÇOK OKUNANLAR
TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak
Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor
Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu
25 Yıllık Kuru Temizlemeci Hilesini Açıkladı: Sararan Gömlek Yakasını 5 Dakikada Bembeyaz Yapıyor 25 Yıllık Kuru Temizlemeci Hilesini Açıkladı: Sararan Gömlek Yakasını 5 Dakikada Bembeyaz Yapıyor
Bakanlık Tüm Yanlış Bilinenleri Açıkladı: Geç Pişen Tavuk Doğal mı? Yumurta Yıkanmalı mı?... Bakanlık Tüm Yanlış Bilinenleri Açıkladı: Geç Pişen Tavuk Doğal mı? Yumurta Yıkanmalı mı?...