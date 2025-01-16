Fabrikada Skandal! Stajyer Öğrenci Ölümden Döndü

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Küçüksanayi Bölgesinde yer alan bir iş yerinde bir süre önce bilgisayarlı makina imalatında staja başlayan lise son sınıf öğrencisi Onur Turan’dan, iddiaya göre kendisine çalışma alanı dışında işler yapması istendi.

GÖREV TANIMI DIŞINDA ÇALIŞIRKEN YARALANDI

Genç öğrenci transpaletle yükleme yaptığı sıradan düşen transpaletin altında kaldı. Genci gören çalışanlar hemen yardıma koşup, omzundan yaralanan Turan’ı Bursa Şehir Hastanesine götürdü.

AİLESİ KARAKOLUN YOLUNU TUTTU

Omuz kısmında çatlak ve kırıklar oluşan genç öğrencinin ailesi, çocuklarının başına geleni hastaneden taburcu olduktan sonra öğrenince karakolun yolunu tuttu.

Kaza anı ise iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA