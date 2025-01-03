Lise Öğrencisi Staj Gördüğü Fabrikada Dehşeti Yaşadı, 6 Metre Yükseklikten Zemine Düştü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İstanbul yolu üzerinde bulunan bir fabrikada meydana gelen olay, herkesi korkuttu. Fabrikada staj yapan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.K., 6 metre yükseklikten zemine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çalışanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kapaklı Türk Metal Sendikası Meslek Lisesi'nde elektrik bölümünde çırak öğrenci olarak eğitim gören ve ağır yaralanan öğrenci A.K., ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.