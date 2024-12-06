Üç Lise Öğrencisine Staja Gittikleri Otelde Taciz: Tehditle Susturmaya Çalıştılar!

Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıfta okuyan E.A., A.K., B.K. isimli üç kız öğrenci Antalya’da staj için bir otele gönderildi. Otelde şef olarak çalışan Necmi K’nin kız öğrencileri yaz boyunca taciz ettiği ortaya çıktı. Amasya Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlatıp, öğrencilerin ifadelerini aldı

'PSİKOLOJİK DESTEK ALIYOR'

Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 3 kızın ailesi konuyla ilgili açıklama yaptı.

Mağdur öğrencilerden A.K’nın annesi Ayşe K. “Kızım bana otelde çalışan şefin kendisine dokunduğunu, rahatsız ettiğini söyledi. Bana ‘Çocuklar yanlış anlamış, gözünüz arkada kalmasın, böyle bir sıkıntı yok’ dendi. Kızım şu an psikolojik destek alıyor” dedi.

'MÜDÜR ÇOCUKLARI SUÇLUYOR'

Tacize uğrayan E.A’nın babası A.A. ise şu ifadeleri kullandı:

"Lütfullah Aksu ismindeki hoca çocuğu tehdit etmiş ‘Sesini çıkarma, senin boğazını sıkarım’ diye. Benim çocuğum sekiz kez kriz geçirdi, şu anda psikolojik tedavi görüyor, ilaç kullanıyor. Ben bir buçuk ay önce okula gidip Müdür İbrahim Şimşek ile görüştüm ‘Önemli bir durum yok, bunlar çocuk’ dedi. Stajdan sorumlu Ahmet Ünlü de bir şey yok diye olayı kapatmaya çalışıyor. Müdür, çocukların erkek arkadaşı var, iffetsizlik yapıyor diye çocukları karalamaya çalışmış. Benim kızım böyle bir şey olmadığını söylüyor.”

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ

Kız öğrencilerden A.A’nın üç yıl önce de okulun uygulama otelinde taciz edildiği, o dönemin okul müdür yardımcısı Lütfullah Aksu ve müdür Yusuf M’nin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı. Yusuf M’nin taciz davası devam ediyor.

'KİMSE İNANMAZ SANA...'

Olaylara tepki gösteren baba A.A., “Üç yıl önce de okulun uygulama otelinde kızıma yönelik bir taciz olayı olduğunu duyunca okula gittim. O zaman da Müdür yardımcısı Lütfullah Aksu kızıma ‘Bundan bir şey tutturamazsın, sana kimse inanmaz, boşuna kendini reklam yapma, adın kötüye çıkar’ diye tehditkâr konuşmuş” şeklinde konuştu.

Kaynak: Cumhuriyet