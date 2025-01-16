ABD Yasakladı, Türkiye'de Hala Kullanılıyor... Yemeklerden İlaçlara Her Yerde Var, Kanser Yapıyor!

Yiyecek ve ilaçlarda sıkça kullanılan Kırmızı No. 3 adlı gıda boyasına ABD'de yasak getirildi. Boyanın laboratuvar farelerinde kansere neden olduğu anlaşılınca bu karar verilirken, insanlarda da kansere neden olabileceği iddia edildi.

ABD Yasakladı, Türkiye'de Hala Kullanılıyor... Yemeklerden İlaçlara Her Yerde Var, Kanser Yapıyor!

ABD'de gıda boyası kullanımıyla ilgili kritik bir karar geldi. FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) şekerlemelere, pastalara ve bazı ilaçlara kiraz kırmızısı rengini veren sentetik gıda boyasının kullanımını yasakladı. Kararın gerekçesinde, boyanın laboratuvar farelerinde kansere neden olduğuna dair kanıtlara yer verildi.

Kırmızı No. 3 adlı boya, kozmetik ürünlerinde ise otuz yıldan fazla bir süre önce yasaklandı. Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Toksikoloji Programı eski direktörü Linda Birnbaum, bu durumla ilgili "Neden bir şeyin kozmetikte olamayacağını söyleyip onu yiyebiliyorsunuz, bana hiç mantıklı gelmiyor. Yıllar önce yapmaları gerektiğini düşündüğüm şeyi nihayet yaptıkları için memnunum" diye konuştu.

ABD Yasakladı, Türkiye'de Hala Kullanılıyor... Yemeklerden İlaçlara Her Yerde Var, Kanser Yapıyor! - Resim : 1

'İNSANLARDA DA KANSERE NEDEN OLUYOR' İDDİASI

Tüketici savunma gruplarının birkaç yıldır bu tür maddelerin yasaklanması için yetkili kuruluşlara baskı yapmasının ardından gelen karar için İnsan Gıdaları Komiser Yardımcısı Jim Jones da "FDA, insanlarda veya hayvanlarda kansere neden olduğu tespit edilen bir gıda katkı maddesine veya renk katkı maddesine izin veremez" dedi.

Ancak FDA, diğer hayvanlarda ve insanlarda yapılan çalışmaların bu etkileri göstermediğini ve mevcut kanıtların, bu maddenin insanları riske attığı iddialarını desteklemediğini söyledi.

Gıdalarda Kırmızı No. 3 kullanan üreticilerin ürünlerini yeniden formüle etmek için 15 Ocak 2027'ye kadar, ilaç üreticilerinin ise yasağa uymak için 18 Ocak 2028'e kadar süreleri olduğu bildirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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