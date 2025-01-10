Anne Babalar Dikkat, Bu Ürün Çocuklarınızı Boğabilir

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünleri açıklamayı sürdürürken, diğer yandan da Ticaret Bakanlığı vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

ÇOCUKLAR BOĞULABİLİR

Son olarak, Ticaret Bakanlığı çocuklarda boğulma tehlikesine varacak şekilde risk teşkil eden bir ürünü internet sitesi üzerinden paylaştı.

Çocuk giyim kategorisinde yer alan cekette birden fazla tehlike tespit edildi. Yürsan Tekstil Yapı Mimarlık San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilen ‘Pufudi’ markalı ve ‘Yürsan’ etiketli baskılı keten cekette boğulma (ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması) ve kimyasal tehlikesi tespit edildi.

TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

Yapılan değerlendirmede ceketin ‘kordon gerekliliklerinden’ ve üründeki kurşun seviyesi sonucu ‘kalır’ sonucu alındı.

7223 Sayılı Kanun, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Tekstil Elyaf İsimleri Ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme Ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik, Ts En 14682 mevzuatı nedeniyle ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve toplanması kararı alındı.