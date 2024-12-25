Çocuk Elbisesinde Boğulma Riski: Bakanlık Harekete Geçti

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir ürün daha ekledi. "Bulşen Baby" marka beyaz çocuk elbisesinde boğulma riski tespit edildi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Çocuk Elbisesinde Boğulma Riski: Bakanlık Harekete Geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarına ilişkin ifşaları gündemdeyken Ticaret Bakanlığı da piyasadaki ürünleri mercek altına aldı. İncelemeler sonucu vatandaşın sağlığını tehlikeye atan ürünler, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ifşa ediliyor.

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir ürün daha ekledi. "Bulşen Baby" marka, çiçekli beyaz çocuk elbisesinde boğulma riski tespit edildi.

Çocuk Elbisesinde Boğulma Riski: Bakanlık Harekete Geçti - Resim : 1

Küçük parçaları olduğu belirtilen elbise için toplatma kararı alındı. Elbisenin piyasaya arzı da yasaklandı.

Bakanlığın bildirimi şöyle:

Çocuk Elbisesinde Boğulma Riski: Bakanlık Harekete Geçti - Resim : 2

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