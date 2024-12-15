Ticaret Bakanlığı Marka Marka İfşa Etti: Üç Oyuncak İçin Toplatma Kararı!

Ticaret Bakanlığı, çocuklar için tehlike saçan ve ciddi riskler barındıran üç oyuncak için toplatma kararı verdi. İşte Bakanlığın "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden paylaştığı liste...

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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Ticaret Bakanlığı Marka Marka İfşa Etti: Üç Oyuncak İçin Toplatma Kararı!

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına tehlikeli ürünleri açıklamaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürünlere ilişkin son duyurusunda üç oyuncak için toplatma kararı alındığı belirtildi.

BOĞULMA RİSKİ VAR!

Bakanlığın "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden paylaştığı listede yer alan üç oyuncak çocuklar için boğulma, yanık ve yaralanma riski barındırıyor.

Piyasaya arzı yasaklanan ve toplatılma kararı verilen oyuncaklar şöyle:

RENKLİ KİRPİ OYUNCAK TIRTIL

Ticaret Bakanlığı Marka Marka İfşa Etti: Üç Oyuncak İçin Toplatma Kararı! - Resim : 1

"NOVEL SPECİAL" İBARELİ SIKINCA SES ÇIKARTAN PLASTİK ÖRDEK SETİ

Ticaret Bakanlığı Marka Marka İfşa Etti: Üç Oyuncak İçin Toplatma Kararı! - Resim : 2

HEROES OYUN JELİ

Ticaret Bakanlığı Marka Marka İfşa Etti: Üç Oyuncak İçin Toplatma Kararı! - Resim : 3

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