Çocukların Odasına Giren Tehlike: Denetimler Peş Peşe Geldi! Sadece 18 Günde...

Ticaret Bakanlığı "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" ile sağlıksız ürünleri kamuoyu ile paylaşıyor. Ticaret Bakanlığı, piyasadaki oyuncakları denetledi ve korkutucu bir sonuç ortaya çıktı. Piyasaya arzı yasaklanan ve hakkında toplatma kararı verilen oyuncakların çoğu zehir saçarken, bazılarının da boğulma riski taşıdığı ortaya çıktı.

18 GÜNDE 12 OYUNCAK

Ticaret Bakanlığı 03.12.2024 - 20.12.2024 tarihleri arasında 12 oyuncağın çocuk sağlığını tehlikeye attığını tespit etti.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde paylaşılan 12 oyuncak için toplatma kararı verildi ve piyasaya arzı yasaklandı.

KİMYASAL MADDE, BOĞULMA RİSKİ...

Çocukların ellerinden düşürmediği pek çok oyuncak da kurşun ve fitalat gibi zararlı kimyasal madde tespit edildi. Küçük parçalara ayrılabilen veya yutulabilecek parçalar içeren oyuncakların ise ölümle sonuçlanabilen boğulma riski taşıdığı ortaya çıktı.

Bakanlığın piyasaya arzını yasaklığı ve toplatma kararı verdiği oyuncaklar şöyle: