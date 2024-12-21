Her Aldığınız Bal, Bal Olmayabilir! İşte Sağlığınız İçin Uzak Durmanız Gereken Markalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ifşaları devam ediyor. 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 29; 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ise 6 yeni ürün eklendi. 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde bal, zeytinyağı, kekik, yoğurt, kıyma ve kıymalı pide yer aldı.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde ise dana kaburga, dana sucuk, sumak, isot, ginseng ve portakal aromalı şekerleme ve kıymalı börek yer aldı.

İşte 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi:

İşte 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi:

Kaynak: Haber Merkezi