Artvin’de Heyelan, 6 Köye Ulaşılamıyor

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yoğun kar yağışı ve yağmur heyelana yol açtı. Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Avcılar, Akarsu, Gümüşhane, Okumuşlar, Derinköy ve Ağıllar köylerini birbirine bağlayan grup yolunun 12. kilometresinde heyelan yaşandı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak, yolu tamamen ulaşıma kapattı. Sabah erken saatlerde köylerinden ilçeye gitmek isteyen vatandaşlar, yolun kapalı olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Heyelan sonrası bölgede İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, bölgede heyelanlara karşı dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA