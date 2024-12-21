Artvin’de Heyelan, 6 Köye Ulaşılamıyor

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşanan heyelan sonrası kara yolu ulaşıma kapandı. 6 köyün ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan yolu yeniden açmak için çalışmalar devam ediyor.

Son Güncelleme:

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yoğun kar yağışı ve yağmur heyelana yol açtı. Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Avcılar, Akarsu, Gümüşhane, Okumuşlar, Derinköy ve Ağıllar köylerini birbirine bağlayan grup yolunun 12. kilometresinde heyelan yaşandı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak, yolu tamamen ulaşıma kapattı. Sabah erken saatlerde köylerinden ilçeye gitmek isteyen vatandaşlar, yolun kapalı olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Heyelan sonrası bölgede İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, bölgede heyelanlara karşı dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Rize'de Heyelan, Yol Kapandı Taş Duvar YıkıldıRize'de Heyelan, Yol Kapandı Taş Duvar YıkıldıGüncel
Artvin'de Heyelan, İlçe Yolu KapandıArtvin'de Heyelan, İlçe Yolu KapandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Artvin Heyelan
Son Güncelleme:
Antalya'da Parkta Ceset Bulundu Parkta Ceset Bulundu
Demliği Kireçten Kurtaran Yeni Yöntem! Demlik Parlıyor Demliği Kireçten Kurtaran Yeni Yöntem! Demlik Parlıyor
Maaş Yetmiyor, Vatandaş Bankaya Koşuyor... Bireysel Borçlanmada Trilyonluk Rekor Bireysel Borçlanmada Trilyonluk Rekor
Kızıl Goncalar’dan Flaş Transfer! Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Geliyor Kızıl Goncalar’dan Flaş Transfer! Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Geliyor