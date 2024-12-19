Rize'de Heyelan, Yol Kapandı Taş Duvar Yıkıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda taş duvar yıkılırken 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kentte dün gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde aşırı sağanak heyelanlara neden olurken, yamaçtan kopan toprak kütlesi köy yolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine adrese jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, heyelanlı bölgedeki 2 evi tedbir amaçlı tahliye etti. Belediye ve il özel idare ekipleri iş makineleri ile heyelan temizleme çalışması başlattı.

DUVAR YIKILMA ANI KAMERALARDA

Sağanağın etkisini kaybettiği bölgede ekipler yol açma çalışmalarını sürdürürken, suya doymuş toprağı taşıyamayan bir bahçe duvarı da yıkıldı. Duvarın yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kapalı köye alternatif yollarla ulaşım sağlanırken, ekiplerin çalışması sürüyor.

Rize'de Heyelan, Yol Kapandı Taş Duvar Yıkıldı - Resim : 1

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Kaynak: DHA-İHA

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