Karabük'te Heyelan! Demiryolu Ulaşıma Kapandı

Karabük Yenice'de meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak demiryolu ulaşıma kapandı. Heyelan sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

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Karabük'te Heyelan! Demiryolu Ulaşıma Kapandı

Karabük-Zonguldak demiryolunun Yenice ilçesi Suçatı Tünelleri mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları kara yolu ile demiryoluna düştü. Her iki yol da ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kara yolu kısa sürede temizlenerek ulaşıma açıldı. Ancak demir yoluna düşen büyük kaya parçaları nedeniyle yük ve yolcu taşımacılığı tamamen durduruldu.

Heyelan sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yamaçtan kayaların tekrar düşme riski göz önünde bulundurulurken, ekipler demiryolu hattında temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

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