Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi, Ölü ve Yaralılar Var
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaza yapan yolcu otobüsü devrildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda kişi ise yaralandı.
Isparta- Eğirdir yolunun Miskinler yokuşu bölgesinde, saat 12.30 sıralarında bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak devrildi.
BİR ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI
Virajlı yolda kontrolden çıkarak tarlaya giren otobüs, yan yattı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda kişi de yaralanırken kazanın ardından çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.
Yaralıların kurtarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA-İHA
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