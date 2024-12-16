'Yenidoğan Çetesi'nin Ardından Bir Skandal Daha! Rehabilitasyon Merkezi'nde 'Engelli Çocuk' Yolsuzluğu

'Yenidoğan Çetesi'nin, özel hastanelerde kurduğu işletmelerle bebekler üzerinden SGK’yı dolandırmasının ardından birçok yerden ihbarlar gelmeye devam ediyor. Hastanelerin yanı sıra özel eğitime gereksinimi olan engelli çocuklar üzerinden de yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı. Konya’nın Kulu ilçesinde faaliyet gösteren Berem Dede Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli çocuklara hizmet veriliyormuş gibi gösterilip devletten ödenek alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Berem Dede Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşananlara ilişkin detaylara Gerçek Gündem ulaştı. Soruşturma açılmasına neden olan olaylar CİMER’e yapılan bir şikayet üzerinden ortaya çıktı.

‘AĞIR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUK KULLANILDI’

Şikayete göre bazı özel ücretli hastalardan ve öğrencilerden alınan ücret faturalandırılmadı. Ağır zihinsel engelli bir çocuk, derslere alınmamasına rağmen hizmet veriliyormuş gibi gösterilip devletten ödenek alındı. Şikayette şu ifadeler kullanıldı:

“Rehabilitasyon Merkezinde Ağır zihinsel engelli olan öğrenci kameradan geçmeyip yaz ve kış aylarında da bahçede oturup ders almamaktadır. Ders aldığına dair kurum bu öğrenci adına devletten ödenek almaktadır. Akıl ehliyeti olmayan bu öğrenci suistimal edilmektedir hem de devlet dolandırılmaktadır.”

Özel eğitime ihtiyacı olmayan öğrencilerin aileleri ‘destek programı’ adı altında ikna edilip rehabilitasyona getirtildi. Şikayette “Özel eğitime ihtiyacı olmayan öğrencilerin destek programı adı altında bir şekilde aileleri ikna edilip Rehabilitasyona gelen çocuklar var. Fizik tedaviye gelen hastaya para veriliyor hasta tedavi almak istemiyor gelip kurumda sadece oturuyor."

‘TUVALETLER PİS, YEMEKLER KÖTÜ, ODALAR RUTUBETLİ’

CİMER’e yapılan başvuruda kurumdaki sorunlar şöyle sıralandı:

“Özel çocuklar için materyal alınmamaktadır. Materyalleri ögretmenler kendi paralarıyla almaktadır. Öğretmenler işten ayrılınca materyalleri de götürüyorlar. Aynı lavaboyu personeller, veliler ve engelli öğrenciler kullanmaktadır. Lavabolar hijyen açısından yetersizdir. Bazı günler peçete bile alınmamaktadır. Fizik tedavi odası tedavi için elverişli değildir. Odada rutubet var, akciğer problemi olan hastalar rahatsız olmaktadırlar. Engelilerin ve personellerin yediği yemekler maliyeti düşük ve besin değeri oldukça düşük yemeklerdir. Bu yemekleri kurum sahipleri ve müdür yemeyip dışarıdan yemek yemektedirler. Gıdaların depolama alanı yetersiz ve nemlidir.”

‘ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇERİDE MONTLA OTURUYOR’

Engelli çocuklar için bina şartlarının uygun olmadığı da belirtilen ihbarda şu sorunlara yer verildi:

“Binanın ısı yalıtımı yetersiz olduğu için kış aylarında çok soğuk olmakta personel ve öğrenciler sık sık hastalanmaktadır. Kurum binası ısı yalıtımı yönünden yetersizdir personel ve engelliler içerde montla oturmaktadır. Kurumda hostes sayısı yetersizdir, hostesler engelli bireylere yardımcı olmak yerine mutfak işlerine bakmaktadırlar. Engelli bireylerin motive olması ve sosyalleşmesi için yapılan piknik, bahar şenlikleri gibi etkinlikler son 2 yıldır yapılmamaktadır. Öğrenci araç servislerinin bazılarında tekerlekli sandalye kullanan engelliler için rampa bulunmamaktadır.”

40 YERİNE 45 SEANS

Yapılan şikayette kurumda personel açısından yaşanan sorun da şu şekilde aktarıldı: “Personelin maaşları düzenli ödenmemektedir. Geçtiğimiz ayki maaş ödemeleri 2 parça şeklinde ödenmiştir. Öğretmenler sürekli değiştiği için özel öğrenciler adapte olamıyor ve nitelikli eğitim alınmıyor. Personelin maaşını asgari ücretten gösterip sigortayı ona göre yatırıyorlar. Maaşın kalanı elden veriliyor. Tüm özel eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde öğretmenler haftada 40 seans almakta ama bu kurumda haftada 45 seans alınmaktadır.”

‘FİZYOTERAPİSTİN YERİNE İMZA ATILIYOR’

Kurumun evraklarda sahtecilik yaptığı da belirtilerek “Denetime geleceklerinde haber alınıp ona göre tedbir alınıyor. Alınan her seans için imza atılması gerekiyor. Öğretmen, psikolog, fizyoterapistler sık değiştiği için onların yerine o belgelere imza atılıyor.”

DENETİMDE 'KAMERA' DETAYI

Denetimlerin yeterli olmadığı belirtilen şikayette “Kameraya aylık denetime gelen memurlar öğrencilerinin tamamına bakmıyor, aralarından öğrenci seçip o öğrencilerin giriş saatine bakılıyor, bazı öğrencilerin çıkış saatine bakılmadığından fazla seans alınmış gibi gösteriliyor” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu şikayetler üzerine Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta “Konu ile ilgili 9 Aralık 2024 tarihinde Kaymakamlık oluru ile inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi