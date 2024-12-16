Konya'da Korkunç Kaza! Devrilen Tankerdeki Asit Etrafa Yayıldı, Şoför Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Asit yüklü bir tanker devrildi. Kazada sürücü Oktay Demir hayatını kaybetti. Tankerin içindeki hidroklorik asit etrafa yayıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da Korkunç Kaza! Devrilen Tankerdeki Asit Etrafa Yayıldı, Şoför Hayatını Kaybetti

Kaza, saat 08.30 sıralarında Konya- Adana kara yolunun Karapınar ilçesi girişinde meydana geldi. Oktay Demir’in kontrolünü yitirdiği 27 HB 048 plakalı hidroklorik asit yüklü tanker, yoldan çıkıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tankerdeki asit kaza nedeniyle etrafa dağıldı.

Konya'da Korkunç Kaza! Devrilen Tankerdeki Asit Etrafa Yayıldı, Şoför Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Oktay Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir’in cesedi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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